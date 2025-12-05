Tacámbaro, Mich.- Viernes 05 de diciembre de 2025.- Un hombre perdió la vida tras la volcadura de una camioneta sobre la carretera Tacámbaro–Pedernales, informaron fuentes policiales y de rescate.

El aparatoso accidente ocurrió la mañana de este viernes a la altura del balneario Arroyo Frío y fue reportado por algunos automovilistas al número de emergencias 911.

Al sitio acudieron unos patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del ocupante de la referida unidad, la cual es de la marca Nissan pick up de color verde, con placa NM8055B.

También apoyaron en las labores de ayuda los bomberos de Protección Civil, quienes utilizaron sus herramientas para sacar el cadáver que estaba atrapado dentro del vehículo.

Consecutivamente, los elementos de la Fiscalía Regional realizaron las investigaciones correspondiente y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. El difunto no está identificado.