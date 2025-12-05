Morelia, Michoacán, 5 de diciembre de 2025.- El Sistema DIF Michoacán hizo entrega de insumos a Centros de Desarrollo Comunitario Pilares en los municipios de Morelia, Tlalpujahua, Morelos, Uruapan, Zitácuaro, Aquila y Cherán, informó la directora general del organismo estatal, Ana Sofía Bautista Aguíñiga.

Con la premisa de habilitar espacios para actividades educativas, económicas, deportivas y culturales se benefició a mil 682 personas de todas las edades, quienes a través de presidentas y directoras de los DIF Municipales, recibieron electrodomésticos, utensilios de cocina, productos de belleza, equipo deportivo, juegos infantiles, material de construcción y médico, herramientas para soldadura, instrumentos musicales, electrónicos, tales como computadoras y proyectores, entre otros.

Los Centros de Desarrollo Comunitario DIF Pilares representan un compromiso con la reconstrucción del tejido comunitario, donde se generen entornos más seguros y solidarios, mediante la participación activa de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultas mayores, en actividades que fortalezcan sus capacidades y promuevan su autonomía.

El programa permite impulsar, a través de un comité, procesos de organización vecinal y autogestión que fomenten la participación ciudadana, con base en el desarrollo sostenible, cuyos ejes estratégicos son la educación, economía, cultura, deporte y salud.