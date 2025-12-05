El dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, encendió el ánimo al anunciar que este sábado miles de michoacanos acudirán al Zócalo capitalino para participar en la gran movilización nacional en defensa de la soberanía. Serán 30 mil voces de Michoacán, dijo, que llegarán a la Ciudad de México para dejar claro que al país nadie lo somete ni lo presiona.

Mora González advirtió que la convocatoria surge en un momento donde algunos grupos, dentro y fuera del país, pretenden imponer agendas contrarias a la voluntad popular. “No lo vamos a permitir”, sentenció. Aseguró que el Zócalo volverá a convertirse en el corazón del movimiento social que eligió democráticamente el rumbo de México, un espacio donde el pueblo hará valer su fuerza y su dignidad.

El dirigente destacó que la movilización enviará un mensaje contundente: unidad, fortaleza y cero tolerancia a la injerencia. Subrayó que ciudadanos, simpatizantes y militantes están llamados a defender los principios fundamentales del país, cerrando filas frente a siete años de transformación que han llevado bienestar al país después de años de inestabilidad neoliberal.

Finalmente, Mora González enfatizó que en tiempos de tensión política solo la participación activa y la unidad social pueden sostener la soberanía. Reiteró que Morena mantendrá una postura firme ante quien intente vulnerar la autonomía nacional y subrayó que la presencia del pueblo en las calles será la mejor respuesta: “México se respeta y su pueblo también”.