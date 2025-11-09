Morelia, Mich.- 08 de noviembre de 2025.- Un voraz incendio consumió una vivienda en la zona de la tenencia Morelos, de la ciudad de Morelia, donde a decir de fuentes de rescate únicamente hubo daños materiales.

La emergencia se registró la noche de este sábado, en la calle Primo Tapia y José Revueltas, de la colonia Socialista y fue reportada por vecinos que observaron el humo y las llamas.

Al lugar se movilizaron policías y Bomberos de la Coordinación de Protección Civil Estatal, estos últimos que a su arribo atacaron con chorros de agua a presión la quemazón hasta que lograron extinguirla.

Afortunadamente no hubo personas lesionadas y el rápido despliegue de los cuerpos de auxilio impidió que el siniestro se extendiera a otras áreas.

Hasta el momento se desconoce como comenzó el incendió, situación que habrá de ser determinada por las autoridades correspondientes.