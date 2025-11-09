Morelia, Mich. a 8 de noviembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la XII Región Militar y 21/a. Zona Militar, hace del conocimiento a la población que en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en dos eventos registrados los días 6 y 7 de noviembre del presente año, integrantes de la Guardia Nacional en coordinación con personal del Ejército Mexicano, durante patrullajes de vigilancia y reconocimientos terrestres en la localidad Las Trincheras, municipio de Huetamo, Mich., realizaron el aseguramiento de lo siguiente:

➢ 2 ametralladoras Browning calibre .50”.

➢ 1 ametralladora RPD calibre 7.62 x 39 mm.

➢ 11 armas largas de diferentes tipos y calibres.

➢ 1 aditamento laza granadas calibre 40 mm.

➢ 3 granadas calibre 40 mm.

➢ 91 cargadores para diferentes tipos de armas.

➢ 2,878 Cartuchos.

➢ Equipo táctico diverso.

➢ 330 kg de probable droga sintética.

➢ 6 vehículos.

➢ 3 motocicletas.

Los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes; cabe señalar que estas actividades se realizaron con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos, coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad michoacana.

De esta manera, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirman la indeclinable decisión del gobierno federal para inhibir las actividades de la delincuencia organizada y refrendan su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.