Huetamo, Michoacán, 22 de abril de 2026.- Como parte del reforzamiento de las acciones operativas en la región Tierra Caliente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron y destruyeron un plantío con 14 mil 400 plantas de marihuana en la zona serrana del municipio de Huetamo.

En recorridos de prevención y disuasión del delito realizados pie a tierra en el cerro de la localidad de Buena Vista, personal de la Guardia Civil (GC) en coordinación con el Ejército Mexicano detectó un predio de aproximadamente 6 mil 600 metros cuadrados, donde se encontraban sembradas la hierba verde con características propias de la marihuana.

Las plantas localizadas fueron arrancadas e incineradas en el lugar, conforme a los protocolos establecidos para la erradicación de cultivos ilícitos.

Estas acciones forman parte del despliegue interinstitucional permanente que se mantiene en esta región del estado, con el objetivo de inhibir la producción y distribución de enervantes.