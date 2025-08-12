Morelia, Michoacán, a 12 de agosto de 2025.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) destaca su compromiso con la salud mental de los jóvenes, por lo que se han otorgado 13 mil 864 atenciones especializadas en lo que va del año.

Los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama) de Morelia, Uruapan, Zamora y Zitácuaro han registrado 520 consultas de primera vez y mil 225 consultas subsecuentes, que buscan proporcionar a los y las jóvenes herramientas para enfrentar los desafíos en cualquier etapa de su vida.

De forma complementaria, los Cecosama han realizado talleres y pláticas con la participación de cinco mil 969 asistentes a talleres y dos mil 109 a pláticas, en estos espacios han abordado temas cruciales como acoso escolar y adicciones, autocuidado, comportamiento de autolesión y prevención del suicidio, manejo de emociones, mitos y realidades de las drogas, el tabaco y los vapeadores.

A través del departamento de Modelos de Atención de Salud Mental, se han impartido pláticas de sensibilización en secundarias y preparatorias, beneficiando a cuatro mil 041 jóvenes.

La SSM reafirma su compromiso de continuar trabajando en la prevención y atención oportuna de la salud mental de los jóvenes, garantizando que tengan acceso a los recursos necesarios para construir un futuro saludable.