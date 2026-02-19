Morelia, Mich.- 19 de febrero de 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que la visita de la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, tuvo como finalidad respaldar la reforma electoral que presentará la próxima semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con medios de comunicación, al concluir la apertura del paso vial distribuidor Distribuidor Vial Eréndira, el mandatario estatal explicó que la reunión fue de carácter institucional y enfocada en la reforma constitucional.

Detalló que en el encuentro participaron diputadas y diputados locales, federales y senadores, debido a que las reformas a la Constitución deben ser aprobadas primero por el Congreso de la Unión y posteriormente por los congresos locales, como parte del Constituyente Permanente.

Ramírez Bedolla subrayó que no se trató de una reunión partidista con fines electorales, sino de un diálogo para construir respaldo amplio a la iniciativa presidencial.

Asimismo, adelantó que en marzo se llevará a cabo un Consejo Nacional de Morena, donde comenzarán a delinearse las reglas para los próximos procesos electorales.

El gobernador también rechazó los rumores difundidos en redes sociales sobre la presunta revocación de su visa, asegurando que dicha versión es falsa.