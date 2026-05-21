Morelia, Mich.- Jueves 21 de mayo de 2026.- Dos accidentes vehiculares se registraron durante la tarde de este jueves en distintos puntos de la carretera Morelia-Pátzcuaro; uno de ellos fue la volcadura de un camión torton aguacatero y el otro un choque por alcance entre un auto compacto y una camioneta. Los incidentes dejaron dos personas lesionadas, afortunadamente no de gravedad, informaron fuentes policiales.

El vehículo aguacatero

El primer percance ocurrió en el kilómetro 10 de la citada vialidad, en el sentido de Pátzcuaro hacia Morelia, a la altura de la denominada bajada Cepamisa. Se trató de un camión de la marca International, color blanco, el cual se estrelló contra una barrera central de concreto y posteriormente volcó. El cargamento de aguacate que transportaba terminó regado sobre la carpeta asfáltica.

Bomberos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM), así como policías municipales, agentes estatales y paramédicos de Rescate, atendieron la emergencia y auxiliaron al conductor herido, quien no requirió traslado hospitalario. Asimismo, oficiales de Hechos de Tránsito realizaron las actuaciones conducentes.

Chevy se impacta en la retaguardia de una pick up

Minutos después ocurrió otro incidente, esta vez una colisión por alcance entre un Chevrolet Chevy y una camioneta Ford Lobo color plata, con placas NB-9537-A.

En el auto viajaba una familia integrada por dos adultos y dos menores; la mujer sufrió varias contusiones. Unos rescatistas otorgaron las curaciones a la fémina y no necesito ser canalizada a un nosocomio. Asimismo, los policías municipales tranquilizaron a los menores que padecieron crisis nerviosa.

Por último, elementos de la Guardia Civil de Seguridad Vial se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades, y solicitaron el apoyo de una grúa, la cual retiró las unidades siniestradas



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