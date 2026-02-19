Uruapan, Michoacán, 19 de febrero del 2026.- Con el objetivo de integrar nuevos criterios ambientales, sociales y económicos en la planeación del territorio, la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán (Secma) y el Ayuntamiento de Uruapan actualizarán el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio, para promover un desarrollo equilibrado, entre las actividades productivas y el medio ambiente.

Al respecto, el titular de la Secma, Alejandro Méndez López, explicó que el ordenamiento ecológico local permite organizar el uso del territorio, proteger los ecosistemas claves, como bosques, cuencas o humedales y busca armonizar el ordenamiento ecológico con el urbano con la debida protección de las Áreas Naturales Protegidas. Además, es un instrumento de planeación democrático, que permitirá la participación de la ciudadanía en temas ambientales.

Sostuvo que aunque existía un programa similar elaborado en 2010, esta actualización es necesaria en Uruapan y será el primer municipio que la haga, pues cuentan con actividades productivas importantes. Debido a su relevancia productiva, especialmente en el sector aguacatero, el nuevo Programa de Ordenamiento Ecológico se sitúa a la vanguardia para equilibrar el desarrollo económico con la preservación del medio ambiente.

“Estas actividades económicas, que algunas son muy exitosas, meten presión sobre los recursos naturales, y si no se hacen de manera ordenada ponen en riesgo la viabilidad hídrica y otros servicios ambientales”, enfatizó el secretario.

En ese sentido, la alcaldesa Grecia Quiroz subrayó que con este programa se contará con criterios para regular el uso del suelo, promover el manejo sustentable y atender temas prioritarios como el agua, cambio climático, contaminación y la expansión urbana, que serán alineados a los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda ambiental estatal.

Finalmente, la alcaldesa reconoció el respaldo del Gobierno del Estado en áreas estratégicas, reafirmando el compromiso de mantener una agenda de trabajo conjunta en beneficio de la ciudadanía.