Morelia, Michoacán, a 21 de mayo de 2026.- El imponente Estadio Morelos volverá a fungir como casa del Atlético Morelia-Universidad Michoacana para un importante compromiso en el que estará en juego el pase a la gran final de la liguilla de filiales de Liga de Tercera División Profesional (TDP).

El ‘Coloso del Quinceo’ será sede el domingo 24 de mayo en punto de las 12:00 horas para el partido de vuelta de semifinales, donde los Zorros serán anfitriones de los Gorilas de Juanacatlán. Las puertas del recinto abrirán desde las 11:30 horas y la entrada será completamente gratuita, tanto para la comunidad nicolaita y para el público en general.

Cabe recordar que el inmueble rojiamarillo ya fue casa del cuadro nicolaita en la vuelta de los dieciseisavos de final, partido en el que los representantes de la Casa de Hidalgo se impusieron 2-1 en un vibrante partido en el que el bicampeón de goleo del Grupo 11, Cristian Castro, marcó un doblete para sentenciar la eliminatoria por 4-2.

“Para nosotros es algo muy bonito, muy importante el que la Universidad Michoacana pueda estar una vez más dentro del Estadio Morelos, que es un referente del deporte en el estado y la casa del equipo de Expansión, el Atlético Morelia”, manifestó el técnico nicolaita, Gustavo Farías.

El estratega del representativo de la Casa de Hidalgo aseveró que es emocionante jugar en un recinto que fue de Primera División y que la comunidad universitaria se haga presente en las gradas. “Es una motivación muy importante, pero más motivación va a ser ver a las y los nicolaitas llenando las tribunas del Morelos. Dentro de la liguilla estamos muy contentos, va a ser un partido muy complicado, respetamos mucho al rival, pero tenemos muchas ilusiones de hacer una gran serie”.

Este será el último partido de la Temporada 2025-2026 que los Zorros jugarán en la capital michoacana, pues en caso de avanzar a la final la disputaría en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) en Toluca, Estado de México.