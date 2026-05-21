Morelia, Michoacán; 21 de junio de 2026.- El presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, y su homóloga de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, firmaron un Convenio de Colaboración para el intercambio y fortalecimiento de buenas prácticas en materia de Presupuesto Basado en Resultados, cuyo objetivo principal es ser más eficientes en el gasto público y la rendición de cuentas.

Alfonso Martínez, destacó las coincidencias entre ambos municipios, al compartir el nombramiento de Ciudad Patrimonio, contar con una vasta riqueza cultural y ser de las ciudades más limpias del mundo.

Comentó que tanto Morelia y Mérida se distinguen por buenas prácticas de gobierno, de ahí la importancia de intercambiar experiencias exitosas y contribuir a la construcción de un mejor país.

Cecilia Patrón mencionó que el Convenio es una gran oportunidad de colaborar, “finalmente ustedes tienen 100 en Planeación y nosotros tenemos 100 en Presupuesto, y podemos hacer un intercambio para tener 100 en todo, y seamos los mejores en rendición de cuentas encaminadas a fortalecer el Presupuesto Basado en Resultados”.

Cabe destacar que ambos municipios cuentan con avances significativos en indicadores del Sistema de Evaluación del Desempeño. Mérida cuenta con el 1er lugar nacional en el Índice de Desempeño Municipal del INAFED 2023 y Morelia cuenta con reconocimientos en Gobierno Abierto.

A través del convenio, se refrenda el compromiso con la innovación gubernamental y la implementación de políticas públicas, programas y proyectos con valor público. Asimismo, representa un paso firme hacia el fortalecimiento de la gestión pública municipal y la consolidación de gobiernos locales más transparentes y finanzas públicas sólidas, con la finalidad de mejorar los resultados gubernamentales, optimizar el uso de recursos públicos y replicar modelos exitosos de política pública entre Morelia y Mérida.