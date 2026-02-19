Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- La Secretaría del Bienestar (Sedebi) informa que, a través de sus 10 Centros de Integración para el Bienestar y la Armonía Social (Ceibas), ofrece cursos, talleres y servicios gratuitos con el objetivo de reconstruir el tejido social en comunidades con altos índices de incidencia delictiva.

Se trata de espacios comunitarios abiertos que promueven el bienestar integral mediante actividades culturales, educativas, deportivas, de inclusión, salud, autonomía económica y sustentabilidad ambiental. Su labor busca fortalecer las capacidades locales y la convivencia social desde un enfoque de derechos, inclusión y participación.

Por su parte, la titular de la Sedebi, Andrea Serna Hernández, destacó que estos centros representan una política pública con enfoque humanista que acerca directamente servicios y oportunidades a las comunidades.

“Los Ceibas no solo ofrecen cursos, también acercan derechos como el acceso a la cultura, la educación, el deporte y el esparcimiento, lo que impacta de manera directa en la vida comunitaria”, subrayó la funcionaria.

Además de las actividades formativas y recreativas, en estos espacios las y los ciudadanos pueden recibir información y realizar su registro a los Programas para el Bienestar, lo que facilita el acceso directo y sin intermediarios a los apoyos.

Las personas interesadas en participar pueden ubicar su centro más cercano a través del enlace: https://bienestar.michoacan.gob.mx/ubica-tu-ceibas/