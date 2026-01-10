Puruándiro, Mich.- 10 de enero de 2026.- La madrugada de este sábado, delincuentes perpetraron al menos dos agresiones, en las que tres personas fueron asesinadas a balazos y otra resultó lesionada en distintos puntos de esta demarcación de Puruándiro.

Primeramente, la policía recibió el reporte de que en la población de Las Letras, sicarios llegaron en un vehículo desconocido a un domicilio, donde dispararon contra la puerta e ingresaron por la fuerza.

En el sitio resultó lesionada Ana Rosa R., de 20 años de edad, mientras que Jesús Armando A., también de 20 años, fue sacado del inmueble por los criminales y privado de su libertad. Acto seguido los hechores incendiaron el domicilio.

La joven herida fue trasladada por sus medios a un hospital, para su adecuada atención médica.

Posteriormente, las autoridades fueron alertadas sobre el hallazgo de una persona sin vida en la vía pública de la localidad de Isaac Arriaga, en la salida hacia Las Letras.

A su llegada patrulleros confirmaron que se trataba de un masculino asesinado a balazos, mismo que tenía las manos atadas a la espalda. Por sus características físicas y de vestimenta, se presume que se trataba de Jesús Armando A. L., quien había sido privado de la libertad horas antes.

Ya cerca de las 06:00 horas, se recibió el reporte sobre dos personas ejecutadas en la comunidad de Los Reyes, donde las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de una pareja con impactos de arma de fuego.

Los fallecidos fueron identificadas en el sitio como José Guadalupe M. G., de 17 años de edad, y Guillermina G. M., de 51 años, ambos vecinos de la misma localidad.

En cada uno de los casos personal especializado de la fiscalía general del estado acudió para realizar la reconexión indicios y de testimonio respectiva. De forma extraoficial se presume que estos hechos estén relacionados con la pugna entre bandas delincuenciales rivales, que buscan hacerse del control territorial de la zona.