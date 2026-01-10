Zamora, Mich.- 10 de enero de 2026.- Luego de una agresión armada en contra de tres oficiales de la Policía Municipal de Zamora, las autoridades aseguraron un vehículo presuntamente abandonado por los sicarios durante la agresión que dejó dos oficiales muertos y otro lesionado.

Es de recordar que los uniformados realizaban recorridos de por las calles Niños Héroes y Corregidora de la colonia Jardines de Catedral, cuando fueron atacados a balazos por sujetos que portaban armas de grueso calibre.

Los primeros en arribar al lugar fueron Policías Municipales quienes observaron la unidad con varios impactos de bala en cristales y carrocería, así como a sus compañeros heridos, por lo que solicitaron el apoyo de los cuerpos de auxilio.

Paramédicos de Rescate llegaron minutos después y confirmaron la muerte de los agentes Israel Reyes Castillo y Roberto Alfredo Bravo García, además auxiliaron a Luis Manuel Mendoza Montalvo, quien fue canalizado a un nosocomio privado para su atención médica, donde se encuentra bajo custodia policial.

Cabe señalar que en el sitio se presentaron elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y Defensa quienes apoyaron con patrullajes en las calles y colonias aledañas en busca de los agresores que huyeron a bordo de un automóvil de color blanco.

Más tarde se informó que sobre la Avenida Juárez justo a las afueras del Centro de Hemodialisis, personal castrense localizo un vehículo Kia de color blanco, con rastros de líquido hemático y junto a el al parecer un chaleco táctico, por lo que resguardaron el sitio.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para iniciar las correspondientes averiguaciones, mientras tanto los cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense.