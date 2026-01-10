Morelia, Michoacán, a 10 de enero de 2026.- El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Arreola, registró 64.6% de aprobación en la evaluación de diciembre de 2025, de acuerdo con el ranking estatal difundido por Demoscopia Digital en colaboración con La Jornada.

Con este resultado, se ubicó en el lugar #5 en Michoacán, consolidando a Pátzcuaro como uno de los municipios con mejor percepción ciudadana en el estado.

Arreola agradeció la confianza de la gente y afirmó que el dato compromete a seguir trabajando con cercanía: “Nos anima, pero sobre todo nos compromete. Vamos a seguir escuchando y resolviendo”.

En el municipio, destacó la gestión para una inversión histórica en obras como el nuevo Mercado Vasco de Quiroga, la remodelación de la Plaza Gertrudis Bocanegra y acciones permanentes para el rescate del Lago de Pátzcuaro.

Finalmente, subrayó que Pátzcuaro vive un buen momento con récords de turismo, rumbo a consolidarse como el corazón turístico de Michoacán, y con el objetivo de lograr próximamente el título de Patrimonio Mundial por la UNESCO.