RED 113 MICHOACÁN/Redacción
Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán
(FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, obtuvo vinculación a proceso y
prisión preventiva oficiosa en contra de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado
como presunto operador de un grupo delictivo relacionado con el atentado contra el
presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como con la extorsión a
productores de aguacate y limón en la región.
Como resultado de la continuación de audiencia inicial, un Juez de Control determinó
que existen elementos concluyentes que relacionan a Gerardo “N” en delitos contra la
salud y posesión de cartuchos y cargadores para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,
por lo que lo vinculó a proceso y le fijó prisión preventiva oficiosa, además de
establecer un plazo para el cierre de la investigación complementaria.
La detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue resultado de trabajos de
inteligencia y de campo desarrollados de manera conjunta por la FGE, la Secretaría de
la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de
la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en el marco
de una estrategia integral para combatir a generadores de violencia, llevada a cabo el
pasado 2 de marzo en el municipio de Apatzingán.
De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como operador regional de una
célula delictiva con presencia en Uruapan, presuntamente responsable de coordinar
actividades de extorsión contra productores agrícolas, además de su probable
participación en secuestros y homicidios.
Las indagatorias lo vinculan con la célula señalada por el atentado contra el alcalde
uruapense.
La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una coordinación
permanente con las instancias federales y estatales para desarticular estructuras
criminales, proteger las actividades productivas y garantizar justicia a las y los
michoacanos.