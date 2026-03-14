RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán

(FGE), a través de la Fiscalía de Asuntos Especiales, obtuvo vinculación a proceso y

prisión preventiva oficiosa en contra de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado

como presunto operador de un grupo delictivo relacionado con el atentado contra el

presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como con la extorsión a

productores de aguacate y limón en la región.

Como resultado de la continuación de audiencia inicial, un Juez de Control determinó

que existen elementos concluyentes que relacionan a Gerardo “N” en delitos contra la

salud y posesión de cartuchos y cargadores para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas,

por lo que lo vinculó a proceso y le fijó prisión preventiva oficiosa, además de

establecer un plazo para el cierre de la investigación complementaria.

La detención de Gerardo “N”, alias “El Congo”, fue resultado de trabajos de

inteligencia y de campo desarrollados de manera conjunta por la FGE, la Secretaría de

la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de

la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección

Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP), en el marco

de una estrategia integral para combatir a generadores de violencia, llevada a cabo el

pasado 2 de marzo en el municipio de Apatzingán.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido fungía como operador regional de una

célula delictiva con presencia en Uruapan, presuntamente responsable de coordinar

actividades de extorsión contra productores agrícolas, además de su probable

participación en secuestros y homicidios.

Las indagatorias lo vinculan con la célula señalada por el atentado contra el alcalde

uruapense.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de mantener una coordinación

permanente con las instancias federales y estatales para desarticular estructuras

criminales, proteger las actividades productivas y garantizar justicia a las y los

michoacanos.