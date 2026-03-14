RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- 13 de marzo de 2026.- La familia de la Secretaría de Seguridad

Pública (SSP) crece con la llegada de una nueva integrante: Atenea, una potranca nacida

en las instalaciones del agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil.

Su madre, Tormenta, una yegua de seis años utilizada en labores de proximidad social y

recorridos de seguridad en zonas rurales, dio a luz en las instalaciones del agrupamiento

bajo la supervisión y acompañamiento del personal especializado encargado del cuidado

de los ejemplares.

Con poco más de 35 kilogramos de peso, Atenea nació en buenas condiciones de salud

y actualmente se mantiene bajo un esquema de cuidado y supervisión permanente, con

atención veterinaria, alimentación adecuada y acompañamiento constante de su madre

durante esta primera etapa de vida.

El agrupamiento de Equinos y Caninos de la Guardia Civil mantiene protocolos de

bienestar animal para garantizar el adecuado desarrollo y cuidado de cada ejemplar que

forma parte de esta unidad especializada.

La SSP celebra la llegada de Atenea, quien en el futuro podría integrarse a actividades

de proximidad social, equinoterapia o labores preventivas, contribuyendo al

fortalecimiento del vínculo entre la institución y la ciudadanía.