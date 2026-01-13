Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2026.- Con una afluencia de 202 mil 120 asistentes, la Villa Navideña del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo) concluyó con éxito su temporada, la cual se realizó del 13 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026, informó Roberto Monroy García, titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur).

En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la política turística estatal señaló que esa cantidad superó en un 2.5 por ciento a las 197 mil 090 personas que acudieron en 2024.

“Este crecimiento generó una importante derrama económica de 44 millones de pesos, cifra que integra el impacto directo, indirecto e inducido; esto representa un incremento del 4.7 por ciento respecto a los 42 millones de pesos alcanzados en la edición anterior”, aseguró el funcionario estatal.

El titular de la Sectur detalló que, de los 202 mil asistentes, más de 40 mil personas disfrutaron de la pista de hielo instalada en el jardín del Orquidario durante las cinco semanas que permaneció abierta al público.

De acuerdo con datos del Observatorio Turístico de Michoacán, se registró la presencia de visitantes provenientes de 18 estados, como Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Querétaro; así como de seis países, entre los que destacan Estados Unidos, Canadá, China, Argentina, Colombia y España.