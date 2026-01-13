Tierra Caliente, Mich.- 13 de enero de 2026.- Tres presuntos delincuentes fueron abatidos al enfrenarse a balazos en contra de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional en una zona cerril en los límites de los municipios de Aguililla y Apatzingán. Hasta el momento los fallecidos están sin identificar.

En la cobertura noticiosa se pudo conocer que anoche los militares realizaban patrullajes como parte del despliegue del Plan Michoacán para la paz y la justicia cerca de la población de La Nopalera Poniente y en las inmediaciones un camino que conecta de la localidad de “La Cuchilla” con “La Peña Colorada”, cuando en momento determinado los criminales comenzaron a disparar en su contra.

De inmediato los castrenses repelieron la agresión y se desplegaron en el área, siendo neutralizados 3 de los pistoleros, sin que se reportaran lesionados por parte de los soldados.

En la zona los uniformados aseguraron 4 armas largas y 2 motocicletas usadas por los agresores.

El caso fue alertado a los especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia, cuyos agentes y peritos se desplazaron para efectuar los correspondientes actos de investigación, así como el levantamiento de los cuerpos de los 3 sicarios, quienes permanecen en calidad de no identificados.