Michoacán.- 13 de enero de 2025.- Minutos después de las 14:00 horas de este lunes, comenzaron ser liberadas las distintas vialidades que durante la mañana fueron cerradas como parte de la movilización del Consejo Supremo Indígena de Michoacán.

Fueron poco más de 5 horas en los que al menos 6 puntos en distintas partes del estado fueron bloqueados a la circulación en defensa de los derechos de los Pueblos Originarios.

Al respecto el Consejo Supremo informó en sus redes sociales:

🐚 Comunidades indígenas de Michoacán se movilizan en defensa de sus derechos colectivos #CSIM 🟪🟦🟨🟩

🪶 1ra Jornada de Memoria, Resistencia, Lucha y Dignidad de los Pueblos Originarios de Michoacán ✊

AL AYUNTAMIENTO DE SALVADOR ESCALANTE Y QUIROGA

AL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

AL GOBIERNO DE MICHOACÁN

A LAS COMUNIDADES ORIGINARIAS

A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

AL PUEBLO DE MICHOACÁN

Comunidades indígenas y afrodescendientes de #Michoacán a 13 de enero de 2026.

El día de hoy, por acuerdo de Asamblea General de Autoridades Tradicionales que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán #CSIM, nos movilizamos mediante tomas de carreteras de manera pacífica, para defender los derechos colectivos de las comunidades originarias, ofrecemos una gran disculpa al pueblo de Michoacán, pero solo así el Estado mexicano se acuerda que tiene problemas sin resolver con los pueblos indígenas.

Las carreteras bloqueadas son:

▪️Cheran-Zamora en Carapan.

▪️ Cheran-Uruapan en Paracho.

▪️ Morelia-Lázaro Cárdenas en Taretan.

▪️Pátzcuaro-Salvador Escalante en Santa Clara del Cobre.

▪️Morelia-Zacapu en Santa Fe de la Laguna.

▪️Ramal Camelinas en Morelia.

Nuestro pliego petitorio es el siguiente:

Autonomía, a los Ayuntamientos de Salvador Escalante y de Quiroga les exigimos respeto al autogobierno de Opopeo y El Calvario, basta de mal informar a sus municipios y crear grupos de choque.

Derecho humano al agua, a CONAGUA le demandamos que deje de criminalizar a la comunidad matlatzinca o pirinda de San Miguel del Monte que lucha incansablemente por defender sus manantiales de particulares que lucran con el agua y cumpla con los acuerdos firmados del manantial Cienfuegos para la comunidad de Rancho Seco.

Justicia, al Gobierno Federal, le exigimos que deje de simular, toda vez que ninguno de los 5 planes de paz o de justicia que existen en la entidad: Michoacán; Lázaro Cárdenas; P’urhépecha; Mazahua, Otomí y Matlatzinca, así como el Nahua y Afromexicano, han brindado seguridad, paz o justicia para los pueblos originarios, tenemos más de 70 autoridades y comuneros asesinados o desaparecidos por defender a las comunidades y en todos los casos hay una total impunidad ¡Libertad para la defensora de los bosques María Cruz Paz!

Obra pública, denunciamos que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas #INPI ha incumplido totalmente con los acuerdos de obra y proyectos para las comunidades de Michoacán y la Secretaría del Bienestar federal, dejó fuera el año pasado y el presente, a 335 comunidades del programa la “Clínica es Nuestra” para Unidades Médicas Rurales.

Cumplimiento a los acuerdos, al Gobierno de Michoacán le exigimos categóricamente que cumpla con los acuerdos firmados con las autoridades tradicionales en materia de seguridad, el campo, transporte público e infraestructura.

¡JUSTICIA, TERRITORIO Y AUTONOMÍA PARA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!

TERUNHASKUA K’ OIA, ECHERI KA JURAMUKUKUA IAMENTU IRETECHANI

🦅 CONSEJO SUPREMO INDÍGENA DE MICHOACÁN #CSIM 🔥