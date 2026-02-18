Villa Morelos celebró con gran entusiasmo el Martes de Carnaval 2026, una de las festividades más esperadas del año, que reunió a cientos de familias en un ambiente de alegría, identidad y sana convivencia, las cuales fueron encabezadas por el presidente municipal Julio César Conejo Alejos.

Las calles del municipio se llenaron de color con la destacada participación de mojigangas de Villa Morelos, la exhibición de toros monumentales y las tradicionales actividades del torito de petate, donde niñas, niños, jóvenes y personas adultas se sumaron a los bailes y presentaciones culturales.

El desfile inició en la Glorieta de la Unidad Deportiva, recorriendo las calles Allende Poniente, Narciso Mendoza, Luis Galicia y Galeana, hasta culminar en la Plaza Principal. Durante el trayecto, la ciudadanía disfrutó de la exposición y baile del toro, muestra de cascarones y disfraces, así como diversas expresiones artísticas que fortalecen nuestras raíces.

La celebración concluyó con una gran verbena popular amenizada con banda en vivo. El escenario abrió con la participación del Ballet Folklórico de Adultos Mayores de la Asociación de Jubilados del Estado de Michoacán y continuó con la presentación de la Voz Romántica de Jorge Flores, quienes deleitaron al público asistente.

El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, agradeció la amplia participación de la ciudadanía y destacó que estas actividades no solo promueven y preservan las tradiciones y la cultura local, sino que también generan una importante derrama económica para las familias que ofrecieron antojitos mexicanos y diversos productos durante la festividad.

El Carnaval 2026 expone como una celebración que fortalece la identidad, tradición y convivencia social en Villa Morelos, consolidándose como un evento emblemático para el municipio.