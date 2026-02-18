Morelia, Michoacán; 18 de febrero de 2026.– El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas) informa que, en seguimiento a los trabajos de mantenimiento preventivo en la Planta Potabilizadora Loma Larga, el próximo jueves 19 de febrero se suspenderá el servicio de agua potable en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Derivado de estas maniobras, el servicio de distribución se verá parcialmente afectado durante algunas horas en las colonias ubicadas al sur de Morelia: Bonanza, Misión San Diego, Loma Larga, Lomas del Sur y La Morita.

El organismo solicita la comprensión de la ciudadanía ante las molestias temporales que estos trabajos pudieran ocasionar. Estas acciones son necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de potabilización, así como una distribución eficiente y segura del agua potable para las familias morelianas.

Se prevé que durante la madrugada quede restablecido el servicio de manera habitual.

El Ooapas refrenda su compromiso con la mejora continua de la infraestructura hidráulica y con el bienestar de la población, trabajando de manera preventiva para asegurar un suministro confiable y de calidad.