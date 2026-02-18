Morelia, Michoacán; a 18 de febrero de 2026.- Con la finalidad de dar certeza jurídica, gobernabilidad y transparencia, las y los diputados de la 76 Legislatura, aprobaron 10 glosas del Cuarto Informe de Gobierno Estatal.

En un primer momento, se aprobó la glosa en materia de migración, dictamen que analizó y elaboró la Comisión de Migración de este Congreso del Estado; posteriormente también se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género.

Enseguida, las y los legisladores aprobaron el dictamen que contiene la glosa en relación al Cuarto Informe del Estado que guarda la administración pública estatal, presentado por la Comisión de Gobernación.

Posteriormente, las y los legisladores aprobaron el dictamen que contiene la glosa en materia educativa, dictamen presentado por la Comisión de Educación del Congreso del Estado y en el cual se destaca la labor realizada por la Secretaría de Educación del estado, al tiempo que le recomiendan que en los subsecuentes informes, se dé cuenta sobre el avance de la educación que se imparte en los rubros de cultura y educación artística, ciencia, tecnología e innovación, educación física, educación ecológica, educación ética y de convivencia comunitaria.

De la misa forma, fue aprobado el dictamen presentado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas parlamentarias, en donde se especifica que esta Comisión no cuenta con materia relacionada al proceso legislativo, por lo que no emitió opinión alguna al respecto.

Acto seguido, se aprobó el dictamen que contiene la glosa del Cuarto Informe de Gobierno sobre el estado que guarda la Administración Pública Estatal, en materia de Hacienda y Deuda Pública, presentado por la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, en donde se estipula que los resultados presentados, están apegados con los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Integral del Estado.

En ese mismo sentido, también se aprobó el dictamen elaborado por la Comisión para el Desarrollo Integral de la Familia, en donde si bien se reconoce el esfuerzo del Gobierno del Estado en la implementación de políticas de bienestar, también se hace un llamado a fortalecer la colaboración para garantizar que los programas no solo brindan asistencia temporal, sino que generen cambios que mejoren las condiciones de vida de la población.

Posteriormente, se aprobó el dictamen presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en donde se reservan emitir opinión sobre aspectos presupuestales específicos, en tanto se conozcan los informes de resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal del Ejercicio Fiscal del año correspondiente.

De la misma forma, las y los legisladores aprobaron el dictamen que contiene la glosa en relación al Cuarto Informe del Estado que guarda la administración pública estatal en materia de seguridad pública y protección civil, presentado por la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, en donde emiten la recomendación para que se diseñe una estrategia para mejorar la reinserción social de las personas privadas de su libertad con respeto a sus derechos humanos y mejorar la infraestructura de todos los Centros Penitenciarios del Estado.

Finalmente, aprobaron el dictamen que contiene la glosa del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública Estatal, presentado por la Comisión de Derechos Indígenas y Afromexicanos, en donde recomendaron al Poder Ejecutivo del Estado para que, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, fortalecer las acciones encaminadas a la protección, defensa y cuidado de los recursos naturales de los pueblos y comunidades indígenas.