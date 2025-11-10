Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2025.- En el marco del centenario del nacimiento del actor y comediante británico Peter Sellers, la Videoteca María Rojo de la Biblioteca Pública Central Francisco J. Múgica, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), presenta un ciclo de cine dedicado a celebrar su legado, con proyecciones todos los martes de noviembre en el Auditorio del Centro Cultural Clavijero, a las 17:00 horas.

Este martes 11 de noviembre se proyectará “Doctor Insólito o: Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba” (Dr. Strangelove, 1964), dirigida por Stanley Kubrick, en la que Sellers ofrece una de sus interpretaciones más memorables al dar vida a tres personajes distintos en esta icónica sátira política.

El ciclo continúa el 18 de noviembre con “La fiesta inolvidable”, del director Blake Edwards, y concluirá el 25 de noviembre con “Desde el jardín”, de Hal Ashby, ambas cintas que muestran la versatilidad, el ingenio y la profundidad artística que caracterizaron al actor inglés.

Peter Sellers es considerado uno de los intérpretes más brillantes y versátiles de la comedia cinematográfica del siglo XX. Su talento lo llevó de los escenarios radiofónicos del legendario programa británico “The Goon Show” a conquistar la gran pantalla, encarnando personajes que se volvieron parte de la historia del cine, como el inspector Jacques Clouseau en la saga de “La Pantera Rosa”.

La Secum invita al público a redescubrir el humor inteligente y la maestría interpretativa de Peter Sellers, en funciones gratuitas que, además, buscan acercar a las y los asistentes al cine clásico y a las exposiciones que alberga el Centro Cultural Clavijero.