Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2025.- En rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), Elías Ibarra Torres, dio a conocer las acciones en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia para robustecer la atención sanitaria en el estado.

En materia de infraestructura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) construirá dos nuevos hospitales que incrementarán significativamente la capacidad de atención: uno en Villas del Pedregal, Morelia, con 260 camas, y otro en Zitácuaro, con 70 camas. Además de un nuevo Centro de Radioterapia en el Hospital Zona de Charo, que incluirá un acelerador lineal.

El secretario de Salud detalló que también serán reconvertidos 7 hospitales rurales en hospitales de zona, en las localidades de Paracho, Villamar, Ario de Rosales, Buenavista, Huetamo, Tuxpan y Coalcomán, y se ampliarán las especialidades y servicios del nuevo Hospital de Uruapan.

En el esquema IMSS Bienestar, las acciones se centrarán en la sustitución total del Hospital General de Lázaro Cárdenas y la construcción del Hospital Comunitario en Arantepacua. Además, se impulsará una Clínica de Atención a Adicciones y Rehabilitación Comunitaria que garantizará atención médica de urgencia 24/7 para intoxicaciones agudas, con un programa especializado de tratamiento ambulatorio y de corta estancia, con seguimiento a 12 meses.

El ISSSTE también experimentará una mejora significativa en sus servicios con 33 nuevos consultorios de atención primaria, dos nuevos centros de salud con servicios ampliados, y se construirá una nueva Clínica Hospital en Cherán. También se remodelarán la Clínica Hospital de Morelia y cuatro unidades de Medicina Familiar.

Este plan refrenda el compromiso de los gobiernos federal y estatal con la salud y el bienestar de las familias michoacanas, asegurando el acceso a servicios médicos de calidad y especializados en todo el territorio estatal.