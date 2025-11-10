Huetamo, Michoacán, 10 de noviembre del 2025.- Como resultado de la aplicación del Plan de Michoacán por la Paz y la Justicia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), aseguraron una ametralladora, 11 armas largas, cargadores y cartuchos en este municipio.

Labores integrales para garantizar el orden y bienestar de la población en la localidad de Las Trincheras de esta demarcación, permitieron a los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano decomisar un arma calibre .50, así como 11 fusiles, 19 cargadores y 430 municiones de distintos calibres.

El armamento fue presentado ante las autoridades correspondientes para llevar a cabo las indagatorias pertinentes.

La coordinación interinstitucional es clave dentro de la Operación Paricutín para garantizar la tranquilidad en el territorio michoacano, por lo que se continúan fortaleciendo las acciones junto con las fuerzas federales en las 13 regiones de la entidad.