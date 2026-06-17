Morelia, Michoacán; 17 de junio de 2026.- El Ayuntamiento de Morelia aprobó la reforma al Reglamento de Tránsito y Vialidad, actualizando el marco normativo para responder a las necesidades de movilidad de la ciudad. La nueva versión -que este miércoles entra en vigor- se alinea con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y la Ley Estatal, e incorpora herramientas jurídicas modernas para ordenar la vía pública con enfoque humano y preventivo.

#Video | Entra en vigor nuevo Reglamento de Tránsito y Vialidad en Morelia. Pablo Alarcón, secretrario de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia, nos platica al respecto:

•El peatón es prioritario

•Justicia Cívica para todos

•Boleta de infracción más clara y precisa… pic.twitter.com/s6IJTNDbrf — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 17, 2026

El objetivo principal es establecer las bases para salvaguardar la integridad y derechos de las víctimas de hechos de tránsito, a través de la debida atención, seguimiento y acompañamiento, los mecanismos de reparación del daño, así como para la aplicación de las sanciones correspondientes, en términos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Michoacán de Ocampo y demás disposiciones normativas aplicables.

#Video | ¿Cuáles son los protocolos de revisión de los elementos de la @Policia_Morelia? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los automovilistas? pic.twitter.com/XM2qZd3HYm — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 17, 2026

A continuación algunas de las nuevas disposiciones:

Las principales novedades

1.⁠ ⁠Personas al centro: Se consolida la jerarquía de movilidad. Tienen prioridad peatones, ciclistas, personas adultas mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables. Se refuerza la protección de espacios para personas con discapacidad y se promueve la cultura de accesibilidad.

2.⁠ ⁠Movilidad moderna regulada: Se incluyen derechos, obligaciones y medidas de seguridad para usuarios de vehículos eléctricos, scooters, monopatines, bicicletas y triciclos. La movilidad activa queda reconocida con reglas claras de circulación.

3.⁠ ⁠Operativo “Conduce Sin Alcohol”: Se armoniza el procedimiento para conductores bajo influjo de alcohol conforme a la Estrategia Nacional de Alcoholimetría. Habrá puestos de control permanentes y periódicos en distintos puntos del municipio.

4.⁠ ⁠Vehículos abandonados: Nuevo procedimiento para retiro, aseguramiento y declaratoria de bienes mostrencos de autos chatarra o abandonados, agilizando la recuperación de espacios públicos.

5.⁠ ⁠Justicia Cívica y adolescencia: Las infracciones se atienden con derecho de audiencia ante Jueces Cívicos. Para adolescentes infractores habrá medidas preventivas, educativas y de concientización.

6.⁠ ⁠Boleta de Infracción renovada: El formato se rediseñó con más elementos de identificación, fundamentación y descripción de hechos, dando mayor certeza jurídica a ciudadanía y policías.

BONDADES Y VENTAJAS

•⁠ ⁠Mayor protección a usuarios vulnerables: Reglas específicas para peatones, ciclistas y personas con discapacidad reducen riesgos en la vía.

•⁠ ⁠Certeza jurídica: Procedimientos claros para hechos de tránsito, infracciones y trámites, evitando interpretaciones ambiguas y fortalecen la legalidad.

•⁠ ⁠Prevención antes que sanción: Se impulsa la cultura de responsabilidad vial y convivencia segura entre todos los usuarios de la vía.

•⁠ ⁠Herramientas para la autoridad: Los agentes de Policía Morelia cuentan con atribuciones definidas, facultades de supervisión y actuación apegadas a derechos humanos, lo que profesionaliza su labor.

•⁠ ⁠Ciudad más ordenada: El retiro de autos abandonados y la regulación de nuevas formas de movilidad liberan espacios y mejoran la imagen urbana.

•⁠ ⁠⁠Precios justos en servicio de grúas: Para mayor transparencia y certeza, las grúas deben estar registradas ante el Ayuntamiento de Morelia. Buscando que se realicen cobros justos, a lo que está establecido en la Ley de Ingresos.

Se destacó que en el tema de las infracciones, estas no son recaudatorias, sino preventivas. Cada infracción y sanción, responde a un factor de riesgo documentado en hechos de tránsito. El objetivo va más allá de multar: salvar vidas y recuperar el orden en las calles y avenidas.

Si caminas, pedaleas, manejas auto, scooter o vehículo eléctrico, el reglamento define tus derechos y obligaciones.

Saber que existe prioridad de paso para peatones, que hay reglas para circular en bicicleta o que puedes exigir audiencia con un Juez Cívico Municipal, te permite moverte con seguridad y exigir que otros respeten la norma.

La reforma corrige vacíos y disposiciones desactualizadas del reglamento anterior, dota a la autoridad de procedimientos precisos y a la ciudadanía de un marco más transparente. Desconocerlo no evita sanciones, pero conocerlo sí previene accidentes.

Policía Morelia subraya que la seguridad vial es responsabilidad compartida. Con este nuevo instrumento, el municipio cuenta con un reglamento funcional, incluyente y acorde a la realidad social y operativa de 2026.