Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026. En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ que se conmemora el 28 de junio, el Poder Judicial de Michoacán reconoce la importancia de mantener un espacio de reflexión y concientización sobre los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género, así como sobre la obligación institucional de garantizar un trato digno, igualitario y libre de discriminación.

Esta fecha representa una oportunidad para recordar que todas las personas tienen derecho a acceder a la justicia en condiciones de igualdad, sin que su orientación sexual, identidad o expresión de género, características sexuales, origen, condición social, discapacidad, edad, género o cualquier otra circunstancia personal o colectiva pueda constituir una barrera para ser escuchadas, atendidas y protegidas por las instituciones.

A partir de la entrada en funciones del Nuevo Poder Judicial de Michoacán, el Órgano de Administración Judicial ha impulsado una política institucional orientada a fortalecer la cercanía con la ciudadanía, mejorar la eficiencia de los servicios de impartición de justicia en todos sus niveles y desde el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, consolidar espacios de atención más accesibles, respetuosos e incluyentes.

Bajo esta nueva visión, el Poder Judicial de Michoacán asume que la justicia debe responder a la pluralidad de la sociedad a la que sirve. Ello exige prevenir prácticas discriminatorias, eliminar barreras de acceso y promover una cultura institucional basada en el respeto a la dignidad humana, la igualdad sustantiva y la protección efectiva de los derechos humanos.

Desde el Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la inclusión no debe entenderse únicamente como un principio declarativo, sino como una responsabilidad permanente del servicio público judicial. Implica actuar con sensibilidad frente a las distintas realidades sociales, reconocer los contextos de vulnerabilidad y garantizar que cada persona usuaria reciba una atención profesional, empática y conforme al marco jurídico aplicable.

En este mes de concientización sobre los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, el Poder Judicial de Michoacán refrenda su compromiso con una impartición de justicia abierta, humana, eficiente y cercana; una justicia que reconozca la diversidad, proteja la dignidad de todas las personas y contribuya a una sociedad más igualitaria, respetuosa e incluyente.