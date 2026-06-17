En un acto de congruencia y como ya lo había manifestado a la propia dirigencia nacional de Morena, Raúl Morón Orozco solicitó licencia indefinida para separarse del cargo como senador de la República, con lo cual da un paso contundente y definitivo en su búsqueda por convertirse en el coordinador estatal en Defensa de la Transformación de Morena en Michoacán.

Previo a la presentación formal de la convocatoria del partido guinda para la selección de sus coordinadores estatales y como ya se lo había comunicado a la propia presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, en su visita a la ciudad de Morelia, el senador presentó su solicitud de licencia para separarse de sus funciones legislativas.

Ahora, el profesor y luchador social se dedicará día y noche a recorrer el estado y construir la unidad de todos los sectores de la sociedad, sin importar simpatías ni colores, con miras a fortalecer al movimiento de cara al proceso electoral del 2027.

Con paso firme, arropo del pueblo y apego a los principios del partido, postura que incluso le reconoció el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, Raúl Morón avanza por la candidatura de Morena.