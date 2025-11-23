ZAMORA, MICH.- Cuatro muertos entre ellos dos menores de edad y varios lesionados fue el saldo que dejo el choque-carambola de una patrulla de la Guardia Nacional, dos camionetas, una motocicleta y una bicicleta.

Por información recabada por este medio de comunicación se informó que aproximadamente a las 11:30 horas de este domingo agentes de la Guardia Nacional circulaban sobre la Avenida Madero Norte atender una emergencia cuando al llegar al puente peatonal de Palo Alto impactaron una camioneta.

Posterior la unidad se impacto contra otra camioneta y una motocicleta, mientras la unidad oficial arrolló a un ciclista, el hecho fue reportado a los números de emergencias por lo que se movilizaron los elementos de la Policía y Tránsito Municipal quienes acordonaron el sitio.

Al lugar movilizaron los paramédicos de Rescate, Roa y Radio Auxilio La Rinconada, quienes confirmaron el fallecimiento de una mujer y dos menores de edad, al parecer integrantes de una familia.

Así mismo al parecer auxiliaron a un menor y un adulto, de los cuales el adulto murió en un hospital, el conductor de la motocicleta quien fue hospitalizado.

Seis oficiales de la Guardia Nacional fueron canalizados a recibir atención médica a distintos nosocomio de la ciudad, así como un ciclista que fue arrollado por la unidad policial.

Las unidades involucradas son, una patrulla Chevrolet Silverado, marcada con el número 30231, una camioneta Jeep Cherokee, color oscuro, una camioneta Ford escape, color rojo, una motocicleta color azul y una bicicleta.

Autoridades competentes tomaron conocimiento del hecho, así mismo realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación.

