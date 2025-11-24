Buenavista Tomatlan, Mich.- 23 de Noviembre del 2025.- Mientras se encontraba al interior de un billar, un masculino fue asesinado a balazos, en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como “La Ruana”, perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán.

Un hombre de 55 años, identificado como Claudio T. S., fue encontrado sin vida en el interior de un billar en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, municipio de Buenavista Tomatlán.

Según los primero informes policiales, el violento hecho se registró en el negocio “Billar del Barrio”, localizado en la calle Plan de Ayutla, esquina con Lázaro Cárdenas Norte, donde el agraviado fue acribillado por desconocidos.

En el sitio se presentaron policías, quienes encontraron a la víctima sin vida, tirada junto a unos refrigeradores, por lo que aseguraron el área y solicitaron la intervención de las autoridades Ministeriales.

El ahora occiso fue identificado como Claudio T., de 55 años de edad, de ocupación campesino y originario del estado de Guerrero.

Agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen efectuaron la recolección de indicios y de testimonios para iniciar la carpeta de investigación respectiva. Hasta el momento el móvil del asesinato es ignorada al igual que la identidad de los responsables.