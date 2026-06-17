Uruapan, Mich.- 17 de junio de 2026.- La noche de este miércoles, delincuentes desconocidos quemaron un auto de alquiler de la línea “Taxitel del Cupatitzio”, en el Barrio Mágico de San Pedro, en esta municipalidad de Uruapan; no se reportaron personas lesionadas.

Según los primeros informes, cerca de las 20:30 horas se registró el ataque incendiario en contra de un taxi Nissan March, sobre la calle Miguel Treviño a unos metros de la Antigua Fábrica de San Pedro, donde en cuestión de minutos el fuego consumió la unidad, mientras que los responsables escaparon.

#Videos 🚨 La noche de este miércoles, delincuentes quemaron un auto de alquiler de la línea "Taxitel del Cupatitzio", en Uruapan. 🔥 pic.twitter.com/MZeCDzK05E — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 18, 2026

Algunos vecinos trataron de combatir las llamas, al tiempo que pidieron ayuda al número de emergencia y al lugar se trasladaron elementos de Bomberos Voluntarios de Uruapan, quienes trabajaron hasta que controlaron la situación.

La zona fue resguardada y se solicitó la intervención del personal de la Fiscalía Regional de Justicia para realizar las investigaciones correspondientes.

Al respecto fuentes policiales refieren que si bien se mantienen abiertas todas las líneas de investigación, no se descarta que el caso pudiera estar relacionado con una forma de presión para obligar a los dueños a acceder a algún tipo de extorsión, como ha ocurrido en otras ocasiones.

AGENCIA RED 113