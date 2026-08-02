Morelia, Michoacán, a 02 de agosto de 2026. – El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, dio a conocer que el instituto político ha superado las 100 mil afiliaciones en la entidad, consolidándose como una de las fuerzas políticas con mayor crecimiento y presencia territorial en el estado.

“Hoy el Verde Michoacán supera las 100 mil afiliaciones porque la ciudadanía reconoce un partido que cumple, que gobierna con responsabilidad y que mantiene cercanía permanente con la gente. Este crecimiento es resultado del trabajo en territorio y de dar resultados donde gobernamos”, afirmó Núñez Aguilar.

El líder ecologista destacó que en febrero de 2025 el partido se trazó la meta de alcanzar 60 mil afiliaciones; sin embargo, el respaldo ciudadano ha superado ampliamente esa cifra, registrando más de 100 mil ciudadanas y ciudadanos afiliados a través de la aplicación Apoyo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral (INE).

Núñez Aguilar subrayó que este avance no es casualidad, sino el reflejo de un trabajo constante y de una estructura territorial sólida que ha permitido al partido mantener presencia en todos los municipios de la entidad.

Actualmente, el PVEM Michoacán cuenta con 78 comités municipales en operación, además de una organización interna integrada por 24 secretarías estatales, 7 coordinaciones territoriales y 17 delegados políticos estatales.

“El crecimiento de la militancia es resultado de una estructura ordenada y de un trabajo permanente en los municipios. Hoy el Verde está más fuerte, más organizado y mejor preparado para seguir respondiendo a las y los michoacanos”, puntualizó el secretario de Organización del PVEM en Michoacán, Fernando Chagolla.

Núñez Aguilar enfatizó que este fortalecimiento interno sienta las bases para seguir impulsando el proyecto “Michoacán Competitivo”, que contempla ejes como infraestructura y conectividad, campo fuerte y sustentable, seguridad y gobernanza, y atracción de inversiones y empleo.

“El respaldo ciudadano que estamos recibiendo nos da la fuerza y la legitimidad para seguir trabajando por un Michoacán más justo, próspero y competitivo. La Cuarta Transformación avanza y el Verde Michoacán está listo para seguir siendo parte de ese cambio”, concluyó Núñez Aguilar.

Con estos resultados, el Partido Verde Ecologista de México en Michoacán refrenda su compromiso de continuar fortaleciéndose como una alternativa política responsable, con organización y con resultados para el estado.