Morelia, Michoacán, 2 de agosto de 2026.- ¿Qué tanto sabemos realmente de José María Morelos y Pavón? Más allá del personaje que aparece en los libros de historia, su vida estuvo marcada por una familia amplia, una herencia diversa y detalles que sorprenden al descubrirlos. Este verano, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a recorrer la historia de este héroe desde una mirada más cercana.

En las salas del museo se resguardan documentos manuscritos con la firma del Generalísimo, así como una importante colección pictórica que incluye obras del artista michoacano Alfredo Zalce. Cada pieza ayuda a reconstruir la vida de una de las figuras fundamentales de la Independencia de México.

El recorrido histórico comienza en el propio inmueble. La casona conserva en su patio principal una estructura del siglo XVII, con arquerías de medio punto en sus cuatro corredores, y muestra también las adecuaciones de estilo neoclásico afrancesado realizadas en 1888, lo que lo convierte en un espacio para mirar la historia en sus muros, sus objetos y sus relatos.

Además de la exposición permanente, el recinto cuenta con una biblioteca de consulta pública especializada en historia y literatura, así como una sala audiovisual con funciones gratuitas de cine nacional e internacional.

Al final del recorrido, se revelan algunos datos que cambian la forma de recordar al Generalísimo, como que fue el tercero de ocho hijos; que una de sus bisabuelas, por la línea materna, fue una mujer indígena guamare; y que su nombre completo era José María Teclo Morelos Pérez y Pavón, entre otros detalles que enriquecen su figura histórica. El Museo Casa Natal de Morelos se ubica en la calle La Corregidora 113, en el Centro Histórico de Morelia. La entrada es gratuita.