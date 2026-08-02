Morelia, Michoacán; 02 de agosto de 2026.- La presidenta honoraria del DIF Morelia, Paola Delgadillo Hernández, informó que el programa “InfinitaMente Morelia: Empatía que conecta” continúa acercando información sobre el Primer Censo Municipal de Personas Autistas, mediante una campaña de difusión en distintos puntos de la ciudad, con el propósito de que más personas conozcan el registro y puedan participar.
Como parte de esta estrategia, personal del DIF Morelia visita comercios, establecimientos y espacios de atención ciudadana para colocar materiales informativos y orientar a las familias sobre el programa y las distintas opciones disponibles para realizar el registro.
Además del registro disponible las 24 horas en censo.impulzo.mx, las personas autistas o sus familias también pueden acudir al Centro de Autismo Morelia, donde se ofrece orientación y acompañamiento para completar el censo, especialmente cuando requieren apoyo para utilizar herramientas digitales o resolver dudas durante el proceso.
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, ha impulsado acciones que acercan los programas municipales a la ciudadanía, facilitando el acceso a servicios e información que contribuyen a construir una ciudad más accesible e incluyente.
“El objetivo es que ninguna persona deje de participar por desconocimiento o por enfrentar dificultades para realizar el registro. Acercar la información y brindar acompañamiento también forma parte de construir accesibilidad, porque permite que más familias ejerzan su derecho a ser visibles y consideradas en las decisiones públicas”, destacó la presidenta del DIF Morelia, Paola Delgadillo.
El Primer Censo Municipal de Personas Autistas permanecerá abierto durante todo el año. Las personas interesadas pueden registrarse de manera voluntaria y confidencial en censo.impulzo.mx, acudir al Centro de Autismo Morelia para recibir apoyo presencial o solicitar informes al teléfono 443 627 2778.
Con “InfinitaMente Morelia: Empatía que conecta”, el DIF Morelia reafirma su compromiso de acercar información, generar participación y construir una ciudad más accesible, empática e incluyente, donde todas las personas sean tomadas en cuenta.