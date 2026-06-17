Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2026.- Como parte de la consolidación del sistema de transporte masivo Morebús, se realizarán adecuaciones viales en la zona del puente ferroviario de Tres Puentes, acciones contempladas dentro del proyecto integral de movilidad, que tiene como objetivo priorizar el transporte público y mejorar los tiempos de traslado de las y los usuarios.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta, señaló que el paso vial de Tres Puentes se ajustará a las necesidades del flujo vehicular con la incorporación de dos carriles superiores, como parte de la estrategia para garantizar una operación más eficiente, segura y ordenada del sistema.

Las secretaría destacó que: “Durante las próximas semanas se incorporarán dos unidades adicionales a las rutas de prueba del Morebús, lo que permitirá ampliar la cobertura operativa, incrementar la capacidad de atención y acercar a más familias los beneficios de este nuevo modelo de movilidad, para que puedan constatar la eficiencia, comodidad y modernización que ofrece el sistema”.

Asimismo, el Gobierno de Michoacán mantiene una coordinación permanente con las rutas de transporte y el Morebús para conectar el servicio desde el Monumento hasta el Mercado Independencia, ampliando el beneficio para la ciudadanía.

Como parte de la infraestructura que dará soporte a este sistema de transporte, continúan los trabajos de rehabilitación vial mediante la sustitución de carpeta asfáltica por concreto hidráulico MR-45 en los tramos 2 y 3 del proyecto. Estas acciones comprenden el segmento que va de la avenida Escuadrón 201 a la avenida Cointzio, así como de la avenida Cointzio a la desviación a Quiroga, respectivamente.

Con estas obras y acciones operativas, el Gobierno estatal reafirma su compromiso de transformar la movilidad urbana mediante infraestructura moderna, eficiente y pensada para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos que diariamente utilizan el transporte público.