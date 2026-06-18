Mientras el mundo vive la emoción del fútbol y millones de personas siguen de cerca cada jugada de la Copa del Mundo, en México también ha comenzado una competencia que, aunque sin estadios ni árbitros, será determinante para el futuro político del país: la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027.

#VideoColumna 🎥⚽️ Mientras el mundo vive la emoción del fútbol y millones de personas siguen de cerca cada jugada de la Copa del Mundo, en México también ha comenzado otra gran competencia: la disputa por las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027. 🗳️🙋🏻‍♀️@fanysantiagof pic.twitter.com/9qtC1tOUlL — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) June 18, 2026

Como en cualquier Mundial, los equipos ya empiezan a prepararse. Definen estrategias, fortalecen estructuras, analizan escenarios y buscan a sus mejores perfiles para competir. La diferencia es que aquí no se disputan trofeos, sino la confianza ciudadana y la oportunidad de encabezar los gobiernos estatales durante los próximos años.

En este escenario, Michoacán ocupa un lugar particularmente relevante. Nuestro estado será protagonista de una contienda que desde ahora comienza a despertar interés, generar expectativas y mover las piezas dentro de todas las fuerzas políticas. Los nombres empiezan a sonar, las aspiraciones se hacen visibles y los proyectos buscan posicionarse ante una ciudadanía cada vez más crítica y participativa.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. Hoy ya no basta con construir una candidatura atractiva o una campaña bien diseñada. Las y los ciudadanos demandan resultados, experiencia, cercanía y una visión clara de futuro. La política, como el deporte de alto rendimiento, exige preparación, disciplina y capacidad para responder bajo presión.

La elección que se avecina representa también una oportunidad para reflexionar sobre el tipo de liderazgo que necesita Michoacán. Los retos en materia de desarrollo económico, seguridad, infraestructura, educación y bienestar social requieren perfiles capaces de generar acuerdos, construir soluciones y mantener un contacto permanente con la gente.

En este “otro Mundial”, los partidos políticos tendrán la responsabilidad de presentar sus mejores propuestas y sus cuadros más competitivos. Pero también deberán entender que la ciudadanía ya no premia únicamente los discursos; exige congruencia, resultados y capacidad de gobierno.

Al final, como sucede en el fútbol, los partidos pueden planear estrategias, presumir figuras o generar expectativas, pero el resultado se define en la cancha. Y en política, la cancha son las calles, las comunidades, los municipios y el día a día de las familias que esperan respuestas a sus necesidades.

La cuenta regresiva ya comenzó. Los equipos se preparan, las aspiraciones se mueven y la competencia empieza a tomar forma. Pero el desafío más importante para quienes buscan gobernar no será vencer a sus adversarios, sino conquistar la confianza de una ciudadanía que cada vez observa con mayor atención y exige mejores resultados.

El otro Mundial ya comenzó y, como en toda gran competencia, la victoria será para quienes logren conquistar la confianza de la ciudadanía con resultados.

Fany Santiago | Analista