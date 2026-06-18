Morelia, Michoacán, 18 de junio de 2026.- A 10 meses de la puesta en operación del Acelerador Lineal y el PET Scan, en Michoacán se han realizado 13 mil 678 radioterapias a pacientes con cáncer. Este logro permite avanzar con tratamientos oportunos y salvar vidas, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal refirió que, además del impacto directo en la salud, estos tratamientos han generado un beneficio económico directo en los hogares michoacanos, representando un ahorro superior a los 40 millones de pesos para las familias de la entidad.

Ramírez Bedolla explicó que el Gobierno de Michoacán invirtió 165 millones de pesos para la adquisición de estos equipos de última generación. Con esta inversión, el estado se coloca a la vanguardia nacional en tecnología médica de punta, ofreciendo grandes ventajas en la batalla contra esta enfermedad, ya que permite la localización precisa del cáncer en etapas tempranas gracias al PET Scan.

El gobernador recordó que la estrategia contra el cáncer en la entidad es integral, por ello, a la tecnología médica se suman los programas de apoyo económico para Mujeres con Cáncer de Mama y/o Cervicouterino Invasor, así como para Familias Cuidadoras de Niñas y Niños con Cáncer, otorgándose un estímulo de 4 mil pesos mensuales a los beneficiarios, con el firme objetivo de evitar que los pacientes suspendan sus terapias por falta de recursos para traslados, alimentación o gastos imprevistos.