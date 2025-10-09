Copándaro de Galeana, Mich..- Jueves 09 de octubre de 2025.- Un remolque de tráiler, con todo y contenedor, volcó sobre la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo, dentro del municipio de Copándaro de Galeana, informaron fuentes allegadas al tema, las cuales indicaron que no hubo heridos.

#Video | Vuelca remolque de tráiler en la Pátzcuaro-Cuitzeo; no hubo heridos pic.twitter.com/7jtV5j7t1a — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) October 9, 2025

El percance se registró durante la mañana de este jueves aproximadamente en el kilómetro 14 de la citada vialidad. Automovilistas que pasaban por el lugar alertaron al número de emergencias.

En el sitio se presentaron unos patrulleros de la Guardia Nacional (GN), quienes abanderaron el incidente y solicitaron una grúa para retirar el remolque y su caja, a efecto de despejar el camino.