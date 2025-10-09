Morelia, Michoacán, 9 de octubre de 2025.- El Parque Zoológico “Benito Juárez” invita a vivir una experiencia única y aterradora con los recorridos nocturnos de Halloween, que se llevarán a cabo los días 24 y 25 de octubre en dos horarios, 19:00 y 21:00 horas.

En esta edición, el recorrido será completamente nuevo, será a pie y contará con la participación de más artistas de Hacienda del Terror Morelia, quienes prometen elevar la adrenalina con impactantes actuaciones y escenarios renovados, informó el director del recinto, Julio César Medina Ávila.

Por primera vez, dijo, los visitantes podrán elegir el nivel de miedo que desean experimentar al momento de realizar su compra; en caso de no decidirse, el día del recorrido lo harán a través de cajas sorpresa y no habrá marcha atrás.

Dentro de dichos niveles podrán elegir el recorrido de terror psicológico, donde los actores no podrán tocar al visitante; en el tarumante, sí podrán tener contacto físico leve, tocando brazos, cabello, espalda, cara o pies, siempre respetando al público; y el extremo, está reservado para los más valientes, con contacto directo, manchas desagradables y ligeras dosis de electroshocks.

Medina Ávila preciso que ambos días el acceso será por la puerta de Morelos, donde también estará habilitado el estacionamiento. Cada recorrido tendrá cupo limitado a 250 personas, distribuidas en ocho equipos, garantizando una experiencia más inmersiva y segura. El costo es de 300 pesos por persona, y los boletos ya están a la venta en el Área Educativa del zoológico, en un horario de 10:00 a 16:30 horas.

El director invitó a la sociedad michoacana a participar en esta actividad que además de ofrecer diversión, es una aportación para el cuidado y bienestar animal. “Ven a descubrir qué nivel de terror puedes soportar, porque este Halloween, en el Zoológico de Morelia, ¡el miedo se siente más vivo que nunca”, finalizó.

Es importante mencionar, que esta actividad no es apta para menores de 10 años, personas con cardiopatías, embarazadas o asmáticos.