Zinapécuaro, Mich.- Jueves 09 de octubre de 2025.- Unos patrulleros fueron atacados por sujetos armados y a bordo de vehículos, esto en el municipio de Zinapécuaro. Los oficiales repelieron la agresión e hicieron huyó a los empistolados, quienes posteriormente abandonaron dos automotores, informaron autoridades policiales, las cuales indicaron que no hubo heridos ni muertos en ambos bandos.

Lo anterior se registró durante la madrugada de este jueves cuando los uniformados realizaban un recorrido de vigilancia y prevención del delito sobre la carretera Morelia-Zinapécuaro.

Se supo que, al llegar a la altura de la población El Calvario, los agentes detectaron un carro con luces encendidas sobre la brecha de terracería conocida como “Los Armadillos”, entonces se aproximaron para revisar, pero el conductor arrancó y desató una persecución.

En determinado momento los tripulantes del vehículo abrieron fuego contra los guardianes del orden y éstos últimos se defendieron. Los sospechosos continuaron la fuga hacia Téjaro, municipio de Tarímbaro.

Al inspeccionar el área en busca de los hostiles, los policías encontraron dos unidades abandonadas, una de la marca Chevrolet Spark, color gris oscuro, con placa PKL962A; y una Dodge Magnum, color negro, sin matrícula, ambos vehículos con puertas abiertas y se les apreciaron orificios de balas.

Además, en el suelo fueron localizados dos cartuchos útiles. Los oficiales aseguraron los automotores y las referidas municiones y todo quedó a disposición de la instancia competente para que emprenda las averiguaciones respectivas del caso.