Uruapan, Mich.- 10 de enero de 2026.- La madrugada de este sábado, se registró un voraz incendio en una florería, a un costado del templo de la Sagrada Familia y a unos metros del Panteón Municipal, en la colonia Progreso de Uruapan.

Voraz incendio consume florería en la colonia Progreso de Uruapan; no hubo personas lesionadas. #Uruapan #Michoacán #Incendio🚨 pic.twitter.com/lAPkDaGYfN — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) January 10, 2026





Trascendió que cerca de las 01:30 horas se reportó el siniestro en dicho negocio ubicado sobre la calle Licenciado Primo Verdad, el cual se propagó de rápidamente a un estacionamiento aledaño y alcanzó un vehículo que se encontraba en el lugar.

Elementos de Bomberos de Rescate Michoacán Delegación Uruapan, Profesionales, Voluntarios de Uruapan y de Protección Civil Municipal se trasladaron al lugar y luego trabajar por más de una hora lograron controlar la quemazón sin que se reportaran personas lesionadas.



Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, lo cual ya es investigado por Las autoridades correspondientes.