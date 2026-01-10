Salvador Escalante, Mich.- Viernes 09 de enero de 2026.- El colombiano Jeferson David, de 29 años de edad, alias “El R-1”, presunto jefe de plaza de un grupo criminal que opera en la región de Salvador Escalante, fue capturado tras un operativo realizado por elementos de la Guardia Civil (GC), Ejército Mexicano y policías municipales, informaron autoridades policiales.

De acuerdo con las fuentes, al detenido le decomisaron dos maletas que contenían un fusil de asalto AK-47, dos pistolas calibres .9 y .22 milímetros, respectivamente; un aditamento lanzagranadas calibre .40 milímetros; una granada de fragmentación; cartuchos útiles y varios cargadores.

Asimismo, le fueron localizadas 140 dosis de marihuana, 130 dosis de metanfetamina y 113 dosis de cocaína, todas ellas en envoltorios con etiquetas de una célula delictiva. Además, tenía en su poder un chaleco balístico, dos pantalones tácticos, dos playeras, tres cámaras de videovigilancia, botas, rodilleras, dos bolsas tácticas, así como dos motocicletas con sus medios de identificación alterados.

El sudamericano, junto con las sustancias ilícitas, las armas, la granada, municiones, cargadores, los motociclos y los otros objetos asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que la instancia competente le determine su situación jurídica en las próximas horas.