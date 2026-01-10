Lázaro Cárdenas, Mich.- 09 de enero de 2026.- Una conocida comerciante del tianguis de Lázaro Cárdenas perdió la vida en un hospital, donde fue ingresada tras ser embestida por un vehículo frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los hechos se registraron sobre la avenida Autonomía Universitaria, cuando la mujer circulaba a bordo de una motocicleta y en determinado momento fue impactada violentamente por un automóvil.

Tras lo sucedido, el conductor involucrado se dio a la fuga, pero presuntamente abandonó su unidad en el estacionamiento de la tienda Soriana, ubicada a unos metros del lugar de los hechos.

Mientras que la señora Jenoveva C., de 63 años de edad, quedó tendida sobre la carpeta asfáltica, siendo auxiliada por paramédicos de la Cruz Roja, quienes la trasladaron a un nosocomio local, donde posteriormente pereció.

​El caso fue alertado a la Fiscalía Regional de Justicia, instancia que habrá de continuar con las correspondientes diligencias, con la finalidad de esclarecer lo sucedido.