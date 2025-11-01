Uruapan, Mich.- 01 de noviembre de 2025.- La noche de este sábado en el marco del Festival de Velas, un sujeto disparó en contra del alcalde Carlos Manzo, siendo abatido el atacante por la escolta del alcalde. Preliminar uno de los elementos de Seguridad resultó lesionado, mientras que el presuntamente el edil resultó ileso.

Los hechos ocurrieron en pleno Centro de la ciudad de Uruapan donde cientos de personas disfrutaban de la noche de Ánimas, cuando de pronto se escucharon las detonaciones de arma de fuego.

De inmediato los presentes corrieron para evitar se blanco denuna bala perdida, mientras que el escolta lesionado junto con el presidente municipal fueron subidos a ambulancias y en medio de un fuerte operativo trasladados a un nosocomio local.

Se presume que además hay al menos otros dos lesionados.

Información en proceso.

AGENCIA RED 113