Por Víctor Americano | VA Noticias

Uruapan, Mich., a 01 de noviembre de 2025.- El presidente municipal de Uruapan falleció esta noche, tras un atentado a tiros en su contra, en plena celebración del Festival de Velas en el centro de Uruapán, lo cual ha sido confirmado por el propio gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, a través de sus redes sociales.

El alcalde uruapense, se enconraba recorriendo las plazas de esa ciudad, cuando aparentemente un sujeto le disparó y lo hirió de muerte, de acuerdo Seguridad Pública estatal, el agresor responsable de estos hechos fue abatido por los elementos de seguridad que se encontraban en la zona, asimismo, hay dos personas detenidas que quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

El hecho ha conmocionado a la sociedad michoacana y a todo el país, dado el estilo de enfrentar a la delincuencia por parte de Carlos Manzo, con mano dura y aplicando la Ley,

