Morelia, Mich.- Domingo 22 de marzo de 2026.- Una persona, al parecer del sexo masculino, fue encontrada sin vida al interior de la Presa de Cointzio, en el municipio de Morelia. Hasta el momento se desconoce la identidad del susodicho, tampoco se sabe si murió por ahogamiento o presenta huellas de violencia, lo cual es la versión al parecer más certera, de acuerdo con información preliminar.

#Video | Hallan a hombre muerto y con huellas de violencia en la Presa de Cointzio, #Morelia



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El hallazgo fue realizado por lugareños durante la mañana de este domingo, a pocos metros de la Antigua Carretera a Pátzcuaro, así como en las cercanías de las compuertas del mencionado manto acuífero.

Al sitio acudieron patrulleros de la Guardia Civil, quienes confirmaron la situación y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), además del apoyo de los bomberos estatales.

Posteriormente, rescatistas y especialistas de la Fiscalía se presentaron en el lugar para emprender las maniobras correspondientes y recuperar el cuerpo.

AGENCIA RED 113