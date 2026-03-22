Morelia, Michoacán, 22 de marzo de 2026.- Como parte del Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) invita a la Muestra de Indumentaria Tradicional 2026. La cita es este domingo 29 de marzo a las 13:00 horas en el emblemático recinto de La Huatapera, en el centro de Uruapan.

Este encuentro busca preservar y dignificar la indumentaria tradicional de los pueblos originarios del estado. Más allá de su estética, el evento busca destacar el simbolismo cultural, las técnicas artesanales de elaboración y el papel fundamental de la vestimenta como eje de identidad y cohesión social en las comunidades michoacanas.

Esta edición se dedica a las familias y comunidades portadoras que han preservado la indumentaria tradicional mediante la transmisión intergeneracional. Al centrar la atención en quienes mantienen vivas estas prácticas, se les reconoce como expresiones dinámicas que dialogan con el presente sin perder su raíz comunitaria.

Alrededor de 20 portadoras y portadores de pueblos indígenas, afromichoacanos y grupos equiparables exhibirán indumentaria de uso cotidiano, ceremonial y festivo. Esta muestra busca visibilizar la diversidad del estado a través de piezas que representan la identidad viva de sus regiones.

La selección de los representantes cuenta con el aval de especialistas, bajo criterios que priorizan el arraigo comunitario, el respeto a las técnicas ancestrales y la fidelidad al contexto de cada prenda. Con este enfoque ético, se evita la folclorización o el uso indebido de las piezas, garantizando la salvaguarda efectiva del patrimonio inmaterial de Michoacán.

La Secum invita al público a ser parte de esta muestra para descubrir las historias y saberes que habitan en cada prenda. Este encuentro permite reconocer en la indumentaria tradicional una expresión viva de identidad, memoria y comunidad.