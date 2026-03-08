Uruapan, Mich.- Un sujeto resultó herido al impactar su vehículo contra la retaguardia de una camioneta de carga sobre el Ramal Uruapan de la autopista Siglo XXI, a unos tres kilómetros de la planta de Pemex, en hechos sucedidos este sábado 7 de marzo.

#Video 🚨 Un sujeto resultó herido al impactar su vehículo contra la retaguardia de una camioneta de carga sobre el Ramal Uruapan de la autopista Siglo XXI, a unos tres kilómetros de la planta de Pemex. pic.twitter.com/bhHaBrdQJA — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) March 8, 2026

Fue minutos después de las 18:00 horas cuando se registró el aparatoso accidente, a la altura del puente Calicanto, por lo que al sitio se desplazaron paramédicos asignados a la autopista.

A su arribo, los socorristas atendieron a la víctima que presentaba un fuerte golpe en la cabeza, posteriormente la trasladaron a un hospital; manejaba un vehículo VW, Pointer, color rojo, con placas PRN-896-E, el cual quedó convertido en chatarra tras el choque por alcance contra una camioneta de redilas color rojo.

La zona fue resguardada y más tarde arribó el personal de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones, para realizar el peritaje correspondiente.

AGENCIA RED 113